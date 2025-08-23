Der Europa-Park ist der größte und beliebteste Freizeitpark Deutschlands. In diesem Jahr wird er 50. In dieser Zeit ereignete sich auch das ein oder andere Unglück.
Der Europa-Park in Rust bei Freiburg feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Der größte Freizeitpark Deutschlands hat das Städtchen im Ortenaukreis weit über die Grenzen Baden-Württembergs und Deutschlands bekannt gemacht. In fünf Jahrzehnten haben sich allerlei Geschichten rund um Achterbahnen, besondere Besucher und Events angesammelt.