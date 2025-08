Zeppelin und Turm: Freizeitpark wächst - Tripsdrill will gleich zwei neue Attraktionen bauen

1 Tripsdrill kann schon mit einigen rasanten Fahrgeschäften aufwarten und hat nun den Bau zweier weiterer Attraktionen genehmigt bekommen. Foto: Archiv (Marijan Murat/dpa)

Der Freizeitpark Tripsdrill an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg möchte zwei neue Attraktionen namens „Zeppelin“ und „Turm“ realisieren. Was sich wohl dahinter verbirgt?











Tripsdrill hat in den vergangenen Jahren mächtig aufs Gaspedal getreten und immer wieder neue und vor allem auch spektakuläre Fahrgeschäfte zusammenschweißen lassen und in Betrieb genommen. Am bekanntesten dabei wahrscheinlich die Achterbahn „Karacho“, auf der die Wagen mit einem mehr als 2000 PS starken Motor in die Höhe gejagt werden. Doch das soll noch nicht das letzte Wort sein. Die Betreiber haben für zwei weitere Attraktionen einen Bauantrag eingereicht – und dafür von der zuständigen Gemeinde Cleebronn jetzt grünes Licht bekommen.