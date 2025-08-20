Freizeitpark übergibt Belohnung: Gestohlenes Storchen-Schild aus Tripsdrill ist wieder aufgetaucht

An der Straße vor dem Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg war ein Hinweisschild brachial abgeflext worden. Eher zufällig wurde es nun ganz woanders wiedergefunden.

Immer wieder wird das markante, herzförmige Achtung-Störche-Schild an der Kreisstraße vor dem Erlebnispark Tripsdrill zur Zielscheibe von illegalen Trophäensammlern. So auch in der Nacht zum 15. August wieder, als es brachial inklusive Metallständer abgeflext wurde. Tripsdrill setzte anschließend sogar eine Belohnung für Hinweise auf den Verbleib des Wahrzeichens aus. Und nun ist es tatsächlich wieder aufgetaucht – und zwar in Talheim im Landkreis Heilbronn.

Dort wurde es offenbar eher zufällig entdeckt. Ein Mann sei beim Stutzen von Bäumen am Rande seines Grundstücks auf das Schild gestoßen, teilt Tripsdrill mit. Offenbar hatten Unbekannte es nach der Tat dort abgelegt. Als Dank überreichte Tripsdrill dem Finder einen als Belohnung ausgelobten Jahres-Pass für den Freizeitpark.

Das herzförmige Verkehrsschild mit Storchen-Silhouette weist Autofahrer darauf hin, im Bereich von Tripsdrill langsam und vorsichtig zu fahren – zum Schutz der Tiere, die in unmittelbarer Nähe nisten. „Dass das Schild nun wieder da ist, freut uns sehr – schließlich ist es nicht nur ein Verkehrszeichen, sondern auch ein Symbol für unseren Einsatz im Tier- und Naturschutz“, betont Geschäftsführer Stefan Seipel. Das Schild solle so schnell wie möglich wieder an Ort und Stelle montiert werden.