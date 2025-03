Freizeitpark in Rust: Europa-Park will Achterbahn Euro-Mir ersetzen

Europa-Park will Achterbahn Euro-Mir ersetzen

Freizeitpark in Rust

1 Über einen Neubau der Achterbahn „Euro-Mir“ wird schon länger spekuliert. (Archivbild) Foto: imago images/Petra Schneider-Schmelzer via www.imago-images.de

In Deutschlands größtem Freizeitpark fährt die Achterbahn Euro-Mir seit 1997. Über einen Neubau wird schon länger spekuliert. Rasche Änderungen wird es aber nicht geben, signalisiert Parkchef Mack.











Der Europa-Park will die 28 Jahre alte Achterbahn Euro-Mir in einigen Jahren durch eine neue Bahn ersetzen. Das Freizeitunternehmen überlege, eine neue Attraktion zu präsentieren, sagte Parkchef Roland Mack der Deutschen-Presse Agentur im südbadischen Rust. „Mittelfristig sind keinerlei Änderungen bei der äußerst beliebten Achterbahn Euro-Mir geplant.“ Dem Vernehmen nach ist frühestens in vier bis fünf Jahren mit einer neuen Bahn im russischen Themenbereich zu rechnen. Zuvor berichtete die „Badische Zeitung“ darüber.