Freizeitpark in Rust: Das plant der Europa-Park für den neuen Themenbereich

Im Europa-Park entsteht ein neuer Themenbereich zum Thema Weltraum. Die europäische Raumfahrtagentur ESA und der Park unterzeichnen deshalb eine gemeinsame Erklärung.
Für den neuen Weltraum-Themenbereich im Europa-Park in Rust arbeiten der Park und die European Space Agency (ESA)gemeinsam an der Umsetzung. Park-Chef Roland Mack und der ESA-Direktor des Missionsbetriebs, Rolf Densing, unterzeichneten in Rust eine gemeinsame Absichtserklärung - die Grundlage für einen neuen Themenbereich rund um die europäische Raumfahrt. Der Bereich soll im Jahr 2028 fertiggestellt werden.