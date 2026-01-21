Eine neue Attraktion für den Schwaben-Park: Der Freizeitpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) will im Sommer 2026 mit einem neuen Fahrgeschäft an den Start gehen. Im Juli soll „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ eröffnen, die sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene richtet. „Wenn die Oma mit dem Enkel einsteigt und beide mit einem Lächeln wieder aussteigen, dann haben wir vieles richtig gemacht“, sagt André Hudelmaier, der Geschäftsführer des Schwaben-Parks.

Bei der Wäscheschleuder handelt es sich um eine Art Riesenschaukel, die bis zu zwölf Meter hoch schwingen soll und optisch an einen altmodischen Waschzuber erinnert. Auch wenn das Ganze abenteuerlich klingt, betont der Park, dass jüngere wie ältere Gäste darin Spaß haben sollen – Überschläge wird es in der Wäscheschleuder nicht geben.

Die Wäscheschleuder wird die „Wilde Hilde“ ersetzen. Foto: imago images / Arnulf Hettrich

Die neue Attraktion hat ein Maskottchen; Toni ist ein frecher Waschbär mit Superheldenmäntelchen. Sogar eine Hintergrundgeschichte haben die Macher sich ausgedacht: Turbo Toni, so teilt der Park mit, sei ein Waschbär aus dem nahen Gmeinweiler, mit einer Vorliebe für das Tüfteln. Eines Tages sei der Versuch, einen Wäschetrockner zu bauen, etwas eskaliert – und in das Resultat können ab dem Sommer Kinder ab drei Jahren und einer Körpergröße von mindestens 0,9 Metern einsteigen.

„Turbo Tonis Wäscheschleuder“ ersetzt „Wilde Hilde“ im Schwaben-Park

Der Standort für das neue Fahrgeschäft wird zwischen den beiden Achterbahnen „Hummel Brummel“ und „Force One“ sein. Damit ist auch klar, dass die neue Attraktion den Platz der „Wilden Hilde“ einnehmen soll. Diese Attraktion mit Hühner-Thema hatte der Park zum Ende der Saison 2025, nach nur sieben Jahren Betrieb, weiterverkauft.

Als Grund nannte der Schwaben-Park, dass die Bahn vom Typ „Roller Ball“ vor allem von Kindern als zu aufregend empfunden worden sei, während sie für eingefleischte Achterbahnfans offenbar nicht extrem genug gewesen sei. Hühnerfreunde müssen deshalb allerdings nicht traurig sein: Die „Hilde“ hat inzwischen ein neues Zuhause gefunden und gackert jetzt im Freizeit-Land Geiselwind, östlich von Würzburg in Bayern.

Firma Imascore sorgt für Ohrwürmer in Tonis Wäscheschleuder

Die Hühner-Achterbahn war bei einigen Fans auch wegen ihres Soundtracks beliebt – auch auf diesem Gebiet, verspricht der Schwaben-Park, sei „Tonis Wäscheschleuder“ ein würdiger Ersatz. Denn für die musikalische Untermalung ist die Firma Imascore verantwortlich, die bereits in der „Hilde“ und der „Hummel Brummel“ für Ohrwürmer gesorgt hat.

Mit „Tonis Wäscheschleuder“ beschreitet der Park, der einst als Tierpark seine Anfänge hatte, weiter seinen Weg in Richtung Familien-Freizeitpark. Die Zielgruppe sind schon seit Längerem weniger Adrenalinjunkies als Familien mit jüngeren Kindern. „Bei uns geht es nicht darum, immer extremer oder lauter zu werden. Wir möchten Attraktionen schaffen, die man gemeinsam erlebt und an die man sich gern erinnert“, so Parkchef Hudelmaier.