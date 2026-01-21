Der beliebte Freizeitpark im Rems-Murr-Kreis bekommt eine innovative Neuheit. Die „Wäscheschleuder“ verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein.
Eine neue Attraktion für den Schwaben-Park: Der Freizeitpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) will im Sommer 2026 mit einem neuen Fahrgeschäft an den Start gehen. Im Juli soll „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ eröffnen, die sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene richtet. „Wenn die Oma mit dem Enkel einsteigt und beide mit einem Lächeln wieder aussteigen, dann haben wir vieles richtig gemacht“, sagt André Hudelmaier, der Geschäftsführer des Schwaben-Parks.