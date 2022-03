1 Der Freizeitpark Tripsdrill lockt jedes Jahr Zehntausende Besucher an. Foto: dpa/Marijan Murat

Bis zu 80 Stellen, vor allem für Saisonkräfte, muss der Freizeitpark neu besetzen. Voraussetzungen müssen Bewerber nur eine mitbringen.















Cleebronn - Egal, ob in der Gastronomie, als Helfer für die Attraktionen, als Social-Media-Manager oder als Azubi – beispielsweise zum Zootierpfleger oder Gartenbauer: Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) sucht jede Menge neue Mitarbeiter, vor allem Saisonkräfte. Er bietet deshalb an diesem Mittwoch, 9. März, einen Bewerbertag an.

Etliche Saisonkräfte haben sich nach Auskunft des Parks beruflich neu orientiert, und nachdem er endlich wieder starten durfte, fehlten bis zu 80 Leute. Entlassen haben die Cleebronner wegen der Coronapandemie zwar niemanden, es waren aber zeitweise bis zu 200 Angestellte in Kurzarbeit, so der Pressesprecher. Die neue Saison startet am 2. April. Für Bewerber seien in jedem Fall gute Deutschkenntnisse wichtig. Der Park möchte Interessierten gegebenenfalls auch bei der Wohnungssuche in der näheren Umgebung helfen.

Eine Anmeldung ist vorab im Internet unter: https://tripsdrill.de/de/service/jobs/bewerbertag/ möglich.