Freizeitpark: Große Aufregung im Mini-Europa

1 Der Stein des Anstoßes. Eine Installation im Mini-Europa-Park in Brüssel zeigt die Rettung von Migranten. Foto: Screenshot X/Screenshot X

In dem Park in Brüssel ist eine Rettungsszene auf dem Mittelmeer nachgestellt. Das gefällt nicht allen Besuchern.











Link kopiert



Große Aufregung im Mini-Europa. In dem Park am Stadtrand von Brüssel sind zahlreiche Sehenswürdigkeiten Europas im Miniaturformat detailgetreu nachgebildet. Doch im italienischen Sektor haben Besucher neben dem schiefen Turm von Pisa und dem römischen Kolosseum plötzliche eine neue Installation entdeckt. Dort ist ein großes Wasserbecken mit einem Rettungshubschrauber zusehen, der über einem Flüchtlingsboot voll mit Migranten in Seenot kreist.