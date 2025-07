Freizeitpark: 25 Jahre Blutspenden in Tripsdrill mit Fallschirmsprung und Cem Özdemir

Vor dem Erlebnispark Tripsdrill findet Anfang August erneut Deutschlands größte Blutspendeaktion statt – zum 25. Mal. Der Clou: Alle Spender erhalten freien Eintritt in den Park.

Vom 4. bis 8. August 2025 lädt der Erlebnispark Tripsdrill erneut zur großen Blutspendeaktion ein – in diesem Jahr mit besonderem Anlass, denn die Aktion jährt sich zum 25. Mal. Seit einem Vierteljahrhundert ist der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit seiner mobilen Spendezentrale regelmäßig zu Gast vor den Toren des Parks. Über 70 000 Menschen haben laut Pressemitteilung des Freizeitparks Tripsdrill bereits teilgenommen und damit einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Menschenleben geleistet.

Zur Jubiläumsaktion wird ein klimatisiertes Großzelt direkt vor dem Haupteingang von Tripsdrill aufgebaut. Dort können alle Spendenwilligen zwischen Montag, 4. August, und Freitag, 8. August, jeweils tagsüber Blut spenden. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden einen Tages-Pass für den Erlebnispark – einlösbar bis zum Saisonende 2025.

Cem Özdemir spendet Blut

Die Jubiläumsaktion steht unter der Schirmherrschaft von Cem Özdemir, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Zum Auftakt der Spendentage am Montag, 4. August, wird Özdemir persönlich vor Ort sein und selbst Blut spenden.

Ein besonderes Highlight ist die symbolträchtige Eröffnung: Der ehemalige Reckweltmeister und Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger sowie Klaus Renz, Weltmeister im Fallschirmspringen und DRK-Botschafter aus Stuttgart, werden mit dem Fallschirm über Tripsdrill abspringen und direkt neben dem Blutspendezelt landen. Für die Besucherinnen und Besucher vor Ort ist ein kleines Rahmenprogramm mit Bewirtung geplant.

Die Blutspendenaktion in Tripsdrill gilt als die größte in Deutschland und ist ein fester Bestandteil des Engagements für die öffentliche Gesundheitsversorgung in der Region.