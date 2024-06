Freizeitgelände in Böblingen: Langgraben: Langer Weg zur kurzen Brücke

1 Die Fundamente der neuen Brücke über den Langgraben an der Schönbuchstraße in Böblingen sind schon gelegt. Im Herbst soll das Bauwerk fertig sein. Foto: /Stefanie Schlecht

Wer zurzeit die Schönbuchstraße in Böblingen nach Norden fahren will, für den ist am Baumoval Schluss. Der Grund ist der Neubau der Brücke über den Langgraben, weswegen die Schönbuchstraße bis voraussichtlich Mittwoch, 24. Juli, zwischen der Schönaicher Straße und dem Gebäude 16 gesperrt werden muss. Ganz genau 303 500 Euro wird es kosten, die alte marode Brücke abzureißen und auf einer neuen Trasse einen neuen und viel kürzeren Fußgängersteg zu bauen, teilt Fabian Strauch von der Böblinger Pressestelle mit. Deswegen müsse auch die Wegeführung angepasst werden, was inklusive Fußgänger-Ampel mit noch einmal 82 500 Euro zu Buche schlage.