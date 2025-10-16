OB Frank Nopper sieht für das Stuttgarter Freizeit- und Naturschutzgebiet Max-Eyth-See zwar Verbesserungen in der Wasserqualität, aber auch weiter Einschränkungen für den Wassersport.
Der Max-Eyth-See ist noch immer nicht ohne Probleme. Das zeigt sich auch im Gespräch von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit Bürgern in Mühlhausen. „Wir haben in diesem Jahr unsere Mäheinsätze verdoppelt“, sagt Nopper. Die Wasserqualität sei zwar im See gestiegen und der Fischbestand habe sich erholt, aber das Hornblatt schränke nach wie vor den Freizeit- und Wassersport immer wieder ein. Insbesondere der Bootsverleih auf der Halbinsel musste auch dieses Jahr wieder den Betrieb einschränken und teils unterbrechen, weil das Hornblatt es unmöglich machte.