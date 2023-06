1 Die Pump-Track-Anlage in Steinheim ist 2022 eröffnet worden. Foto: Archiv (avanti)

Pump-Track, Slack-Lines, Boule-Bahn, Boulder-Bereich, Trampoline . . . Mit großer Bürgerbeteiligung plant Großbottwar ein neues Freizeitgelände.









Schulen und Kitas, aber auch Freizeitmöglichkeiten sind für eine Stadt ein Standortvorteil. In Großbottwar gibt es seit vielen Jahren die „Stadt am Bach“, einen tollen Spielplatz, der mit großem ehrenamtlichen Engagement kreiert und betreut wird. Jetzt geht es in die nächste Runde: Die „Stadt am Bach“ soll einen großen neuen Stadtteil bekommen.