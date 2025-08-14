Freizeitbad Rulantica: Sechsjährige in Wald gelockt und sexuell missbraucht

Ein Mädchen verliert im Freizeitbad Rulantica seine Eltern aus den Augen. Ein fremder Mann lockt das Kind in einen Wald. Erst Stunden später wird die Sechsjährige dort gefunden.
Ein sechsjähriges Mädchen soll von einem Mann aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht worden sein. Erst zwei Stunden später sei das Kind mit Badekleidung und Schlappen bekleidet fünf Kilometer entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der identifizierte, aber flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nach dem in der Region wohnenden Mann werde nun international gefahndet.