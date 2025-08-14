Freizeitbad Rulantica: Sechsjährige in Wald gelockt und sexuell missbraucht

Ein Mädchen verliert im Freizeitbad Rulantica seine Eltern aus den Augen. Ein fremder Mann lockt das Kind in einen Wald. Erst Stunden später wird die Sechsjährige dort gefunden.

Ein sechsjähriges Mädchen soll von einem Mann aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht worden sein. Erst zwei Stunden später sei das Kind mit Badekleidung und Schlappen bekleidet fünf Kilometer entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der identifizierte, aber flüchtige Verdächtige das Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nach dem in der Region wohnenden Mann werde nun international gefahndet.

Der Europa-Park in Südbaden machte zunächst keine Angaben. Eine Sprecherin bestätigte aber, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handelt.

Rust: Sechsjährige aus Wasserpark gelockt und missbraucht

Nach Angaben der Polizei hatte die Sechsjährige am Samstagabend ihre Eltern im Bad aus den Augen verloren. Der durch Überwachungskameras erkannte Mann habe dem Mädchen seine Hilfe angeboten und das Kind in einen angrenzenden Wald geführt. Nach der Tat habe er sein Opfer allein zurückgelassen, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich im Rulantica in Rust. Foto: IMAGO/Zoonar

Nach der Tat am Samstag wurde der Verdächtige durch Auswertung von Bildmaterial Anfang der Woche identifiziert. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag konnte er laut Polizei bislang nicht angetroffen und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen.