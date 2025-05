Freizeitangebot in Fellbach: Selbst mal „Schlag den Star“ spielen – Neues Gameshow-Erlebnis in Fellbach

Runter von der Couch, rein in die Spiel-Show: Gründer Maximilian Graf bietet mit „Your GameShow“ in Fellbach ein Freizeitformat für private Gruppen, Klassen und Firmen.

Joko, Raab und Jauch – das kann ich alles auch! Wer meint, dass er die Kandidaten in TV-Shows wie „Schlag den Raab“ oder „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ spielend in die Tasche steckt, kann jetzt den Selbsttest wagen: „Your GameShow“ heißt das neue Mitmach-Format in Fellbach, das Teilnehmende für 2,5 Stunden mitten ins Geschehen versetzt. Kein Bildschirm, keine Bühne – es wird selbst gespielt, gerätselt und gelacht. Die Gäste lösen Aufgaben, beantworten Fragen, messen sich in Minispielen – live, nicht passiv wie im Fernsehen.

Maximilian Graf eröffnet Showroom für interaktive Gameshows

Vier Jahre lang hat Maximilian Graf private Spielshows für ein Unternehmen in Berlin moderiert. Nun hat sich der 26-Jährige mit einem eigenen Showroom selbstständig gemacht, besser gesagt: zweien. Dazu hat er zwei 240 Quadratmeter große Büroräume an der Carl-Zeiss-Straße angemietet und diese so umgebaut, dass dort Gruppen von zwei bis zu 40 Personen in mehreren Disziplinen gegeneinander antreten können.

Zwei Räume, viele mögliche Disziplinen

Jede Show wird von Graf live betreut, weitere Mitarbeiter sollen folgen. „Ich bin Moderator und Schiedsrichter“, erklärt er. Die Gruppen werden individuell angeleitet, die Inhalte der Spiele auf Wunsch angepasst – auch an Firmenevents, Junggesellenabende oder Kindergeburtstage. „Je nach Größe der Gruppe und den ausgewählten Spielertypen werden zwischen fünf und fünfzehn verschiedene Spiele gemacht.“ Dies gewährleiste eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Erfahrung für alle Teilnehmer. „Jede Show dauert zweieinhalb Stunden – inklusive kurzer Einführung, abwechslungsreichem Spielverlauf und feierlicher Siegerehrung mit Abschiedsfoto.“

Wissensfragen, Geschicklichkeit und Taktik

Your GameShow bietet eine vielfältige Auswahl an Spielkategorien:

Wissen (Quiz- und Wissensfragen)

Geschicklichkeit (Spiele, die Präzision erfordern)

Reaktionsvermögen (schnelle Reflexe und gute Reaktion sind gefragt)

Sportlich (leichte körperliche Aktivität)

Denken und Taktik (strategisches Vorgehen)

Merkfähigkeit (Tests für Gedächtnis und Konzentration)

Während Graf bei den Quizfragen auf ein digitales Setting mit Beamer und Lautsprecheranlage setzt, gibt es auch jede Menge Aufgaben, bei denen die Teilnehmenden Hand anlegen müssen – klassisch analog. Alles möchte der Unternehmer nicht verraten, aber neben den klassischen Schätz- und Quizfragen („Sortieren Sie diese Städte nach Einwohnern“, „Nennen Sie diese Logos“) gibt es auch Runden, bei denen die Teilnehmenden Filmmelodien erkennen müssen oder Lieder erraten, die rückwärts abgespielt werden. Geschicklichkeit ist beim Becher-Stapeln, Bogenschießen, Leitergolf oder Sackwerfen gefordert. Auf ein gutes Gedächtnis und Teamgeist kommt es nicht zuletzt beim Spiel mit Klemmbausteinen an. Da müssen sich die Teilnehmer eine bestimmte Figur merken und diese dann aus dem Gedächtnis schnell und korrekt nachbauen – sonst gibt’s Punktabzug.

Vielfältige Spiele für jedes Alter

„Wir verfügen über ein stetig wachsendes Portfolio an mehr als 50 Spielen, die für Abwechslung und Spannung sorgen“, erklärt Graf. „Die Spiele werden stets an die Dynamik der Gruppe angepasst. Auch passen wir uns flexibel an – spontane Spielwünsche sind möglich.“ Er habe auch schon Spielrunden für Gehörlose oder Menschen mit anderem Handicap angeboten. Das Angebot richte sich an Erwachsene und Kindern ab acht Jahre an.

Ganz neu ist das Konzept mit den interaktiven Spielshows ohne TV nicht, erklärt Graf. „Vor einigen Jahren kam das zum ersten Mal in Köln auf, danach auch in Berlin“, erklärt er. Für Fellbach habe sich der gebürtige Markgröninger wegen der guten Anbindung entschieden – „und weil Nutzungsänderungen beim Baurechtsamt schneller bearbeitet werden als in Stuttgart“. Wenn alles läuft, wie geplant, dann sollen in den kommenden Monaten noch mehr Showrooms im Gebäude entstehen. Perspektivisch sollen auch weitere Moderatoren eingestellt werden.

Buchung und Preise für interaktive Spielshows

Gebucht werden können die einzelnen Spielshow-Sessions per Telefon oder Internet. Jede zweieinhalbstündige Session kostet 50 Euro Grundpreis plus 39 Euro pro Teilnehmer. Der Mindestpreis liegt bei 206 Euro, was vier Teilnehmenden entspricht. Wer öfter komme, habe nicht zwingend einen Vorteil. Graf: „Von unseren Quizfragen gibt es verschiedene Editionen – so stellen wir sicher, dass Teilnehmer beim zweiten oder dritten Besuch nicht dieselben Fragen gestellt bekommen.“

Zielgruppe seiner Shows seien all jene, die generell dem Spielen zugeneigt seien oder ein besonderes Team-Event suchen: „Hier lernt man sich als Freund und Kollege mal von einer ganz anderen Seite kennen.“ Oder, um es mit dem Humoristen Loriot zu sagen: „Spielen soll Spaß machen!“

Your GameShow

Kontakt

Nähere Informationen zu Your GameShow, Carl-Zeiss-Straße 5-3 in Fellbach, gibt es im Internet unter der Adresse www.yourgameshow.de.

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag von 8 bis 21 Uhr (Anmeldung unter Telefon 0174/4390118)