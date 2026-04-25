Freizeit-Züge in Baden-Württemberg: Wo man mit dem Zug durchs Land bummeln kann

20 Freizeitexpress-Linien verkehren nun über den Sommer hinweg in Baden-Württemberg. Sie kann man mit Nahverkehrstickets nutzen. Welche sind von Stuttgart aus besonders reizvoll?
Nun beginnt wieder die Saison für Bahnfreaks, Fahrrad- und Wanderfans in Baden-Württemberg. „Freizeitexpress“ heißen 20 spezielle Zugverbindungen im Südwesten, die sich auf Feiertage, Wochenenden und Ferienzeiten konzentrieren. Die meisten Züge fahren zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober, einige früher. Überall kann man Fahrräder kostenlos mitnehmen, teilweise in separaten Waggons. Diese Züge sind eine Alternative zu regulären Nahverkehrszügen, die am Wochenende beim Fahrradtransport oft überlastet sind.