Freizeit-Züge in Baden-Württemberg: Entspannt und nicht weit weg – Die schönsten Ausflüge mit dem Zug ab Stuttgart

In den Pfingstferien bringen Freizeitexpress-Züge Wanderer, Radfahrer und Bahnbegeisterte zu den schönsten Zielen Baden-Württembergs – zum Nahverkehrspreis. Räder fahren kostenlos mit.
Die Saison für Bahnfreaks, Fahrrad- und Wanderfans in Baden-Württemberg hat begonnen. „Freizeitexpress“ heißen 20 spezielle Zugverbindungen im Südwesten, die sich auf Feiertage, Wochenenden und die Sommerferien konzentrieren. Die meisten Züge fahren zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober, einige früher. Überall kann man Fahrräder kostenlos mitnehmen, teilweise in separaten Waggons. Diese Züge sind eine Alternative zu regulären Nahverkehrszügen, die am Wochenende beim Fahrradtransport oft überlastet sind.