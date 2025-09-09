Freizeit mit dem Smartphone: Große Mehrheit befürwortet Altersgrenze für Social Media

Eine Ifo-Umfrage zeigt: 85 Prozent der Erwachsenen sprechen sich für eine Altersgrenze ab 16 bei Social Media aus. Selbst viele Jugendliche unterstützen die Idee.
München - Die sozialen Medien sind einer großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung suspekt: 85 Prozent der Erwachsenen befürworten laut einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts eine Altersbeschränkung ab 16 für die Einrichtung von Social Media-Accounts. Sogar unter den 14- bis 17-Jährigen ist laut neuem Bildungsbarometer des Ifo-Instituts fast die Hälfte (47 Prozent) dafür.