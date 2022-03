6 Im Schwimmerbecken ist das Wasser noch nicht abgelassen. Es ist aber demnächst dran. Im Mai soll das Freibad aufmachen. Foto: Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

Nicht nur der Kachel-Check steht vor der Eröffnung des Freibades in Ludwigsburg-Hoheneck an. Aktuell muss auch erst einmal eine dicke Ladung Saharastaub weg.















Der Saharastaub verfärbt nicht nur den Himmel über Deutschland, und bedeckt Autos und Mülltonnen. Er hat sich im Hohenecker Freibad über auch über die Fliesen in den vom Wasser geleerten Beckengelegt und ihnen ein senffarbenes Antlitz verliehen. Für das Freibad-Team der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim hieß es deshalb: Hand an- und Fliesen freilegen – nur so könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, wie viele und welche Fliesen nach dem Winter Schaden genommen haben, berichtet die SWLB-Sprecherin Astrid Schulte. Etwa 1000 Fliesen werden jedes Frühjahr bis zum Saisonstart im Mai getauscht, zuerst stehen aber Fleißarbeiten mit Schrubber und Kärcher an. Derzeit wird im Kinder- und Nichtschwimmerbecken gereinigt, dann sind die die vielen Fliesenreparaturen dran. Das große Schwimmerbecken ist noch mit Wasser gefüllt, es wird in den nächsten Wochen abgelassen und geputzt. Das Auswintern im Freibad dauert rund sechs Wochen. Im Mai soll das Freibad dann geöffnet werden.