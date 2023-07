1 Hier wurde am Max-Eyth-See im Sommer trotz Verbots wegen Waldbrandgefahr gegrillt und der Müll liegen gelassen. Foto: privat

Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat sich mit großer Mehrheit für den Abbau der Grillstellen und für Kontrollen ausgesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kein Grillen, keine Wasserpfeifen, dafür Kontrollen an den Wochenenden am See durch die Stadt und einen privaten Sicherheitsdienst. Die Lokalpolitiker von Mühlhausen sprechen sich für schärfere Regeln im Naherholungsgebiet aus, um die Probleme in den Griff zu bekommen.