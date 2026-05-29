Die erkrankten Eschen und Eichen in dem Waldgebiet wurden entfernt, sodass der Weg schneller als anfangs gedacht wieder uneingeschränkt nutzbar ist.
Das ging schneller als zwischenzeitlich gedacht. Der Spazierweg durchs Weidachtal nördlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) ist ab sofort wieder frei zugänglich. Die Stadtverwaltung hat die insgesamt knapp siebenwöchige Sperrung aufgehoben. Der Weg, der hinunter zum Oeffinger Neckarufer und die dortige sogenannte Landungsbrücke sowie auch zum Neckar-Radweg führt, kann somit wieder von Spaziergängern und Radfahrern genutzt werden.