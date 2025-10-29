Freizeit im Rems-Murr-Kreis: Das Rodelzentrum Kaisersbach sucht einen Käufer – das ist der Grund

Nach 50 Jahren in Familienhand wird das Rodelzentrum Kaisersbach verkauft. Der Inhaber Uwe Brennenstuhl verrät den emotionalen Grund für den Verkauf.
Ein kühler Herbstwind weht über den Hang. Dunkle Wolken hängen über Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) – nicht gerade das Wetter, das einem für einen Ausflug zur Sommerrodelbahn vorschwebt. „Morgen soll’s aber wieder wärmer werden“, meint Uwe Brennenstuhl. „Dann machen wir nochmal auf.“ Für den 59-Jährigen ist es vielleicht das letzte Mal: Nach rund 30 Jahren unter seiner Leitung, 50 Jahren in Familienbesitz, verkauft er das Rodelzentrum in Kaisersbach.