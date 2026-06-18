Das neue Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg hat Auswirkungen auf die Freibäder in der Umgebung. Verstöße gibt es noch regelmäßig. Was kann das für Folgen haben?
Rauchen verboten: Was seit Jahren vor allem in Innenräumen und an öffentlichen Plätzen gilt, wurde mit dem neuen Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg noch einmal ausgeweitet. Auch in Freibädern beispielsweise darf seither nur noch in speziellen Bereichen geraucht werden. Und was sagen die Badegäste dazu? Schwierigkeiten gab es jedenfalls kaum, sagen Vertreter von Freibädern in der Umgebung. Im Gegenteil: Viele befürworten die neue Regelung ausdrücklich.