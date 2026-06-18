Das neue Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg hat Auswirkungen auf die Freibäder in der Umgebung. Verstöße gibt es noch regelmäßig. Was kann das für Folgen haben?

Rauchen verboten: Was seit Jahren vor allem in Innenräumen und an öffentlichen Plätzen gilt, wurde mit dem neuen Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg noch einmal ausgeweitet. Auch in Freibädern beispielsweise darf seither nur noch in speziellen Bereichen geraucht werden. Und was sagen die Badegäste dazu? Schwierigkeiten gab es jedenfalls kaum, sagen Vertreter von Freibädern in der Umgebung. Im Gegenteil: Viele befürworten die neue Regelung ausdrücklich.

Dass sich viele Gäste offenbar so schnell auf die Situation eingestellt haben, mag sicher auch daran liegen, dass viele Einrichtungen bereits vor dem neuen Gesetz den Umgang mit Glimmstängeln geregelt hatten. Im Badepark Ellental in Bietigheim-Bissingen gab es zwar kein richtiges Verbot, „aber schon vorher hatten wir extra ausgewiesene Bereiche dafür, schon damit die Kippen nicht überall auf der Wiese herumliegen“, erklärt Thilo Dittmann, Abteilungsleiter Bäder und Eishallen bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen. „Für uns hat sich also auch nicht so viel verändert, außer, dass wir diese Bereiche jetzt deutlicher ausgewiesen haben.“

Kontrollen und Lautsprecher-Durchsagen

Im Freibad in Asperg ist das Rauchen im Eltern-Kind-Bereich bereits seit 2020 strikt untersagt und wurde nur im Bereich des Kiosks und der Liegewiese geduldet, so Pascal Hirsch, Stadtkämmerer von Asperg. Dieses Verbot wurde nun auf die Liegewiese ausgeweitet und „eine Raucherzone neben dem Kiosk eingerichtet“. Kontrollen der Liegewiesen und Hinweise durch Lautsprecherdurchsagen, außerdem diverse Hinweise auf Aufstellern und Plakaten sollen dafür sorgen, dass es auch dabei bleibt.

Und was passiert, wenn jemand trotzdem raucht? Das gilt außerhalb der gekennzeichneten Zonen als Verstoß gegen die Hausordnung und kann sogar zum Verweis vom Gelände führen, erklärt Tatjana Bremer, Sprecherin der Stadt Steinheim, wo sich das Wellarium befindet. In dem Freibad gibt es drei ausgewiesene Raucherzonen, außerhalb ist das Qualmen tabu. „Darauf verweist im Falle der Nichtbeachtung das Personal und setzt das gegebenenfalls auch um.“

Halten tun sich trotzdem noch nicht alle an die neue Regelung, hat Pascal Hirsch für Asperg die Erfahrung gemacht: „Es gibt aktuell noch häufig Verstöße. Meistens wird dies mit Unwissen gerechtfertigt, jedoch sofort abgestellt.“ Überwiegend seien die Reaktionen jedoch positiv und die neuen Regeln würden akzeptiert. Im Badepark Ellental zeigt sich ein ähnliches Bild, so Thilo Dittmann. Schließlich hätten am Ende alle etwas davon, selbst viele Raucher, wenn nicht überall gequalmt wird und es auf den Wiesen sauberer ist.