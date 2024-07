Der Sommer ist noch lang – und Minigolf ist auch noch im Herbst möglich, wenn das Wetter mitspielt. Im Kreis Ludwigsburg stehen für das Freizeitvergnügen einige schöne Anlagen zur Verfügung. Oft ist auch noch ein Biergarten mit von der Partie. Welche Minigolfparcours sind am besten bewertet?

1. Adventuregolf in Vaihingen/Enz: 4,9 Punkte Erst ein Jahr alt, aber schon eine Erfolgsgeschichte ist der neue Adventuregolfplatz „Am Wolfsberg 108“ des TV Vaihingen/Enz. Der Turnverein hat die einzelnen Bahnen auf Kunstrasen phantasievoll auf einzelne Sportarten hin modelliert. Man muss etwa Skitore umkurven. Im zweiten Teil geht es im Design um die Vaihinger Stadtteile. Der Turnverein hat mächtig investiert, deshalb ist der Eintritt mit 11,50 Euro und 8,50 Euro relativ hoch. Trotzdem sind die allermeisten der 83 Google-Rezensenten begeistert.

Schloss Riet steht Pate bei einem der Löcher in Vaihingen/Enz. Foto: Simon Granville

2. Minigolfanlage in Remseck: 4,7 Punkte Die Nutzer schwärmen von der Minigolfanlage der Familie Elbe in der Nähe des Remsecker Neckarstrandes. Gepflegte Bahnen, das freundliche, familiäre Flair bei Getränken und Snacks mit überdachten Sitzplätzen, die Schatten spendenden Bäume an heißen Tagen mit Sitzgelegenheiten zum Ausruhen – und für Kinder steht sogar ein Trampolin bereit. Es werden unterschiedliche Bälle für die einzelnen Bahnen angeboten, was Abwechslung bringt. Das alles zu fairen Preisen von 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder, Studenten und Rentner.

Ein Kleinod ist die Minigolfanlage in Neckarrems. Foto: privat

3. Minigolf Paglia in Münchingen: 4,5 Punkte

Nicht so groß, aber schön sei die Anlage der Familie Paglia in Münchingen, lobt einer der 215 Google-Bewerter. Der Parcours besticht trotz älterer Bahnen durch die gelungene Kombination von Biergarten und spielerischem Event. Die Preise sind laut Nutzer fair.

Die Anlage in Münchingen erscheint gepflegt. Foto: privat

4. Campo del Sol in Großbottwar: 4,4 Punkte Eigentlich ist Campo del Sol in Großbottwar der Inbegriff für Fußballgolf, bevorzugt beim Kindergeburtstag. Doch es soll auch immer wieder einige Gäste geben, die sich der Minigolfanlage direkt nebenan widmen. Die Nutzer loben die schattige Lage – und gerade für Familien, die es nicht so mit König Fußball halten, bieten die Bahnen aus Stein eine willkommene Abwechslung. Auch ist der Eintritt beim Minigolf mit 5 Euro (Kinder 4 Euro) niedriger als beim Fußballgolf mit 9 Euro (Kinder 7,50 Euro). Der Biergarten wird von den meisten der 454 Rezensenten wegen seiner Pizzen gelobt.

Bietet neben Minigolf auch Fußball-Golf an: Campo del Sol in Großbottwar. Foto: Werner Kuhnle

5. Simigolf in Asperg: 4,4 Punkte Es ist die auf ihre Weise einzigartige Minigolf-Alternative bei schlechtem Wetter: Simigolf bietet 18 Bahnen im Indoor-Betrieb bei Schwarzlicht, Drei-D-Effekten und bunten, kreativen Motiven. Das Personal gilt als freundlich. Die Anlage liegt direkt beim Asperger S-Bahnhof. Eine Online-Buchung empfehle sich wegen des Andrangs, rät ein Gast. Gut zwei Stunden könnte man dort verbringen, teilt ein Nutzer mit, ein anderer spricht von einer Stunde. Der Preis liegt bei 12 Euro für einen Erwachsenen höher als bei den Outdoor-Bahnen.

Die Motive der Bahnen sind effektvoll. Foto: Simon Granville

6. Restaurant Pizzeria Minigolf Fiore in Bietigheim-Bissingen, 4,3 Punkte Sind es die Pizzen aus dem Steinofen? Offenbar schon! Die meisten der 648 Bewertenden schätzen die Kulinarik der Pizzeria Minigolf Fiore in Bietigheim-Bissingen. Es hört sich so an, als ob die 18 Bahnen nur eine Art Nachtisch beim Essen darstellen. Klar ist: Das Minigolfen ermöglicht ein familiäres Miteinander, auch beim Restaurantbesuch. Die Anlage ist älter, die Preise dort sollen aber moderat sein. Insgesamt ein Stück Bella Italia – während die Erwachsenen beim Espresso noch miteinander reden, können die Kinder schon zum Minigolfen übergehen.

Speisen und Spielen lautet bei der Pizzeria Fiore das Motto. Foto: Restaurant Fiore

7. Gulfys Minigolf am Monrepos in Freiberg: 4,1 Punkte Holzskulpturen, aufgehübschte Grünanlagen sowie erneuerte Bahnen und Gebäude verhelfen der Minigolfanlage gegenüber von Schloss Monrepos auf Freiberger Gemarkung zu neuem Glanz. Die Bahnen von Betreiber Ulf Steinecke erscheinen gepflegt, abwechslungsreich und mit spannenden Hindernissen. Die Preise liegen bei 6 Euro für Erwachsene und 5 Euro.