Freizeit im Kreis Göppingen: Wild campen im Wald – und das ganz legal

Im Mai eröffnet das erste spartanisch ausgestattete Trekking-Camp in der Region Stuttgart im Filstal. Kein Strom, kein Wasser und vor dem Campingvergnügen muss online gebucht werden.
Wild zu zelten ist in Deutschland nicht erlaubt, doch wer zu Fuß und mit dem Zelt unterwegs ist, muss nicht mehr zwangsläufig einen Campingplatz aufsuchen: In immer mehr touristisch gefragten Regionen werden für Wanderer sogenannte Trekking-Camps mit einfachster Infrastruktur angelegt, so etwa im Schwarzwald, im Oberen Donautal, im Odenwald oder auch im Schwäbisch-Fränkischen Wald nördlich von Lorch und Schwäbisch Gmünd. Im Kreis Göppingen wird jetzt das erste derartige Camp in der Region Stuttgart als Modellprojekt geplant, es befindet sich auf Gemarkung der Gemeinde Gingen und eröffnet zu Saisonbeginn im Mai. Von der Region Stuttgart gibt es dafür einen finanziellen Zuschuss.