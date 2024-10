Eislaufbahn am New Yorker Rockefeller Center eröffnet

2 Die traditionelle Eisbahn am Rockefeller Center ist wieder offen. (Archivbild) Foto: Craig Ruttle/AP/dpa

Sie ist eine der Highlights der New Yorker Weihnachtszeit: Die Saison auf der traditionellen Schlittschuhbahn am Rockefeller Center beginnt.











New York - Die historische Eislaufbahn am New Yorker Rockefeller Center ist für die diesjährige Herbst- und Wintersaison eröffnet worden. Seit dem frühen Samstagvormittag können Besucher mit Blick auf den Hochhauskomplex in der Mitte Manhattans wieder über das Eis gleiten.