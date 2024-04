1 Seit Karfreitag ist die Killesbergbahn wieder unterwegs. Foto: Lichtgut/Metehan Demirkaya (Archiv)

Weil Steine auf den Gleisen lagen, sind die Wagen der Killesbergbahn aus der Spur gesprungen. Die Rundfahrten im Höhenpark Killesberg wurden für den restlichen Tag eingestellt.











Während einer Fahrt mit der Killesbergbahn erlebten die Fahrgäste am Dienstag einen ungewöhnlichen Zwischenfall. Gegen 14 Uhr entgleisten die Wagen des Freizeitzugs am Höhenweg, die Lok selbst blieb aber in der Spur. Bei den SSB vermutet man, das jemand Steine auf die Schienen gelegt habe, sagt Hans-Joachim Knupfer, der Sprecher des Verkehrsunternehmens. Die Fahrgäste mussten aussteigen und zu Fuß weitergehen.