Freiwillige Feuerwehr Ditzingen Wehr prüft Alternativen zur Fusion zweier Abteilungen

Von Franziska Kleiner 16. Februar 2018 - 16:42 Uhr

Der Standort des Gerätehauses der Ditzinger Abteilung gilt als ideal, weil gut zu erreichen. Allerdings herrscht dort inzwischen drangvolle Enge. Foto: factum/ Archiv

Damit es in der Stadt tagsüber genügend Einsatzkräfte gibt, muss sich etwas ändern. Eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr will bis Sommer ergründen, was außer einer Zusammenlegung Sinn haben könnte.

Ditzingen - Ursprünglich wollten die Ditzinger Stadtverwaltung und die Führungsriege der örtlichen Feuerwehr schon weiter sein mit ihren Planungen. Nicht, dass sie unbedingt den Baubeschluss für ein gemeinsames Feuerwehrhaus der Abteilungen Hirschlanden und Schöckingen hätten haben wollen. Aber sie wollten ihre Überlegungen wenigstens präzisiert haben. Schließlich schien die Zusammenlegung beider Abteilungen und dem damit einhergehenden Neubau das erklärte Ziel. Damals, als der Gemeinderat um Prüfung bat, wie die Feuerwehr zukunftsfähig werden könne.

Das war im Winter 2016. Seither sind einige Monate ins Land gegangen – und die Feuerwehr hat nun erst einmal eine Arbeitsgruppe gegründet. Die Vertreter der direkt betroffenen Abteilungen Hirschlanden und Schöckingen sollen Alternativen erarbeiten zu einer Zusammenlegung der beiden Abteilungen.

Tagesverfügbarkeit ist zu gewährleisten

Im Raum stehe „ein historischer Einschnitt in die Geschichte der Feuerwehr“, sagt Andreas Häcker. Laut dem Sprecher der Ditzinger Feuerwehr sei es deshalb gerechtfertigt, sich mehr Zeit für die Planung zu nehmen. Im Sommer werden die Ergebnisse erwartet. Auf diese Weise sollen die Wehrleute besser in die Veränderung eingebunden werden. Bei 160 Einsatzkräften sei es nicht möglich, eine Einstimmigkeit zu erzielen, sagt Häcker. „Aber der Wunsch der Stadt wäre schon, dass es 159 sind.“ Man wolle auf diesem Weg auf die Kritiker einer Zusammenlegung zugehen. Schließlich gefällt es nicht allen, dass mit der Tradition der Wehren in den vier einst eigenständigen Dörfern gebrochen wird. Am eigentlichen Ziel ändere sich freilich nichts: „Man darf die Tagesverfügbarkeit nicht aus den Augen verlieren.“

Jene Tagesverfügbarkeit der Feuerwehr ist der wesentliche Aspekt in der langen Debatte über die Zusammenlegung von zwei der vier Abteilungen. Denn laut dem Innenministerium muss ein Löschgruppenfahrzeug binnen zehn Minuten im Einsatz sein. Unter den neun Feuerwehrleuten in einem solchen Fahrzeug müssen vier Atemschutzträger sein. An diese werden besondere Anforderungen gestellt, unter anderem, dass sie häufig im Einsatz sein und sich in besonderem Maße regelmäßig fortbilden müssen. Doch die Abteilungen Schöckingen und Hirschlanden haben nur je 25 Einsatzkräfte. Hinzu kommt, dass nicht alle von ihnen auch am Wohnort arbeiten, in der Folge tagsüber also nicht zur Verfügung stehen.

Drangvolle Enge in den Gerätehäusern

Die Tagesverfügbarkeit ist zwar der ausschlaggebende Grund für die Diskussion in der Feuerwehr. Die Debatte ist aber auch geprägt von der drängenden Renovierung der Gerätehäuser. Überdies fehlt in den jahrzehntealten Gebäuden der Platz, zum Beispiel in der Kernstadt. An dessen Standort will die Wehr gleichwohl festhalten, er wird auch erweitert. Durch eine Umorganisation der Wehr soll zudem eine Auslagerung von Fahrzeugen und Ausstattung er möglicht werden.

Veränderung in der Wehr

Ausgangslage

Der Ditzinger Gemeinderat billigt vor drei Jahren den Feuerwehrbedarfsplan. Er ist die Basis für die gesetzlich geregelte Ausgestaltung der Feuerwehr. Das Feuerwehrgesetz von Baden-Württemberg fordert eine „den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Gemeindefeuerwehr“. Der Feuerwehrbedarfsplan untersucht die Gegebenheiten des Orts und formuliert Anforderungen. So spielt etwa eine Rolle, wie er besiedelt ist. Befinden sich im Ort viele Industriebetriebe, in denen möglicherweise gar Chemikalien im Einsatz sind, oder stehen dort Hochhäuser? Daraus formulieren sich die Anforderungen an die Feuerwehr. Im Bedarfsplan ist bereits die Rede von der Zusammenlegung von Abteilungen. Dafür ist ein neues Gebäude erforderlich.

Zeitplan Neubau

Um den Standort zu präzisieren, hat die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das ist die Basis der weiteren Diskussionen bei einer Zusammenlegung. Für den Neubau für Hirschlanden und Schöckingen wurden drei Standorte geprüft. Favorit ist der Seehansen.