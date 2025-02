1 Die Mutter des Kindes sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

In einer Entsorgungsfirma wird ein totes Baby im Hausmüll gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind gewaltsam ums Leben kam - nun ist die Mutter gefunden.











Knapp eine Woche nach dem Fund eines toten Säuglings im Müll in Freital ist die Mutter des Kindes unter dem Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Die 23-Jährige wurde am Mittwoch in der Stadt bei Dresden festgenommen, ein Richter erließ nun Haftbefehl, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte.