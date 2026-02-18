Lindsey Vonn und Picabo Street hadern mit der 13 - Hund Leo ist tot

Als Lindsey Vonn mit Startnummer 13 nach exakt 13 Sekunden stürzte, bekam ihre Freundin Picabo Street eine Gänsehaut: Sie hat einen ähnlichen Schock hinter sich.
Heute ist Freitag, der 13. Februar 2026 – ein Tag, der Abergläubische erschaudern lässt. Für Ski-Legende Lindsey Vonn (41) wurde die berüchtigte Ziffer 13 aber bereits am vergangenen Sonntag zur Schicksalszahl: Mit Startnummer 13 stürzte sie bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo nach exakt 13 Sekunden dramatisch. Schon mehreren komplizierten Operationen musste sich Vonn unterziehen.