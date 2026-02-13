Freitag, der 13. - jetzt purzeln die Flugpreise

Nicht in allen Kulturen gilt Freitag, der 13., als Pechtag – in der spanischen Welt ist ein anderes Datum berüchtigt. Im Übrigen kann man am Freitag, dem 13., so günstig fliegen wie sonst nie. Auch für Buchungen ist es ein guter Tag.
Freitag, der 13., ein Unglückstag? Nicht überall sieht man das so. In Italien, Spanien und Lateinamerika hat diese Kombination aus Datum und Wochentag keinerlei negative Bedeutung. Italien fürchtet dagegen Freitag, den 17., als Pechtag – angeblich, weil an diesem Tag laut Bibel die Sintflut begann.