Freitag, der 13. - jetzt purzeln die Flugpreise

Nicht in allen Kulturen gilt Freitag, der 13., als Pechtag – in der spanischen Welt ist ein anderes Datum berüchtigt. Im Übrigen kann man am Freitag, dem 13., so günstig fliegen wie sonst nie. Auch für Buchungen ist es ein guter Tag.

Freitag, der 13., ein Unglückstag? Nicht überall sieht man das so. In Italien, Spanien und Lateinamerika hat diese Kombination aus Datum und Wochentag keinerlei negative Bedeutung. Italien fürchtet dagegen Freitag, den 17., als Pechtag – angeblich, weil an diesem Tag laut Bibel die Sintflut begann.

In der spanischsprachigen Welt ist unterdessen Dienstag, der 13., als Unglücksdatum berüchtigt. Warum ist nicht ganz klar, aber manche behaupten, dass an diesem Tag beim Turmbau zu Babel die große Verwirrung der Sprachen stattgefunden habe. Für ein christliches Land eher erstaunlich, wird die Kreuzigung Jesu Christi von Anthropologen doch verlässlich auf den Wochentag Freitag datiert, da die Römer nur freitags zu Hinrichtungen schritten. Das Datum ist allerdings nicht bekannt.

Freitag, der 13. und Montag, der 13.

Russland ist übrigens als einziges Land der Welt doppelt abergläubisch. Freitag, der 13., gilt dort als Pechtag, aber Montag, der 13. ist noch unbeliebter. Ob es etwas mit dem orthodoxen Kalender zu tun hat? Jedenfalls steigt damit die Zahl der Tage, an denen man nicht so gerne heiratet oder verreist auf immerhin sechs pro Kalenderjahr.

Freitag, der 13. bringt günstige Flüge

Egal wo – der Aberglaube dürfte vor allem ein Schuss ins eigene Knie sein, denn Airlines ärgern sich an einem Freitag, dem 13., jedes Mal über Buchungsrückgänge. Das ist für Schnäppchenjäger aber womöglich eine gute Nachricht: Laut dem Reiseportal Kayak sind Economy-Flüge, die an einem Freitag, dem 13. von Deutschland aus abgehen, „durchschnittlich 13 Prozent günstiger im Vergleich zum Freitagsdurchschnitt auf Jahressicht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer es nicht glaubt, der mache einfach die Probe aufs Exempel.

Flugpreise am Freitag, den 13.

Auch wer an einem Freitag, den 13., nur die Flugbuchung vornehmen will, könnte potenziell im Vorteil sein – Airlines und Portale spielen bekanntlich in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage mit den Preisen. Wer schon einmal auf den letzten Drücker ein Ticket buchen musste, dürfte wissen, wovon die Rede ist. Das kann aber auch umgekehrt zugunsten der Verbraucher funktionieren.