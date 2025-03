Freispruch für Dua Lipa: Levitating nicht abgekupfert

Dua Lipa (29) kann aufatmen. Ein Gericht hat laut übereinstimmenden Medienberichten entschieden, dass sie für ihr Lied "Levitating" von 2020 nicht bei "Wiggle and Giggle All Night" abgekupfert hat. L. Russell Brown (84) und Sandy Linzer (83), die Autoren des 1979 von Cory Daye (72) gesungenen Disco-Songs, hatten die Sängerin im Jahr 2022 verklagt. Konkret geht es um den Beginn von "Levitating", wenn erstmals Dua Lipas Gesang einsetzt. Die Melodie soll mit der von Cory Daye gesungenen identisch sein.

Die New Yorker Richterin Katherine Polk Failla wies dies zurück. "Das Gericht stellt fest, dass ein Musikstil, der von den Klägern als 'Pop mit Disco-Feeling' definiert wird, und eine musikalische Funktion, die von den Klägern als 'Unterhaltung und Tanzen' definiert wird, unmöglich schutzfähig sein können", heißt es in ihrer Begründung. "Etwas anderes zu behaupten, würde bedeuten, die weitere Entwicklung von Musik in diesem Genre oder zu diesem Zweck vollständig zu verhindern."

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Melodien seien eher zufällig. Sie bestehen demzufolge auch zu Werken von Mozart, Rossini, Gilbert und Sullivan oder zu "Stayin Alive'" von den Bee Gees. Damit folgte die Richterin der Argumentation von Dua Lipas Anwälten. Die Kläger könnten nicht "eines der alltäglichsten und rudimentärsten Elemente der Musik monopolisieren: die Verwendung einer Molltonleiter".

Eine Verhandlung wegen "Levitating" steht Dua Lipa noch bevor

Ganz auf der sicheren Seite ist Dua Lipa noch nicht. Die Vertreter von L. Russell Brown und Sandy Linzer kündigten an, Berufung einzulegen. Darüber hinaus droht Dua Lipa noch eine weitere Gerichtsverhandlung um "Levitating". Der Musiker Bosko Kante hat den Superstar 2023 verklagt. Kante ist mit seiner Talkbox in dem Lied zu hören. Dua Lipa soll seinen Beitrag für Remixes ohne seine Erlaubnis verwendet haben. Er fordert eine Entschädigung von zwei Millionen US-Dollar und eine Beteiligung an den Gewinnen der Remixes, die er auf 20 Mio. Dollar schätzt.

Einen Prozess um "Levitating" hat Dua Lipa schon erfolgreich hinter sich. Die Reggae-Band Artikal Sound System wollte Ähnlichkeiten zu ihrem Lied "Live your Life" entdeckt haben. Bei diesem Fall ging es anders als bei der jetzigen Verhandlung um den Refrain. Das Gericht ließ den Fall 2023 fallen, da unwahrscheinlich sei, dass Dua Lipa und ihre Co-Autoren den Song von Artikal Sound System gekannt haben.