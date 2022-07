9 Open-Air-Kino einmal anders. In Pforzheim gab es im vergangenen Jahr ein Filmevent auf der gesperrten Autobahn A 8. Ganz so außergewöhnlich sind die Veranstaltungsorte in der Region Stuttgart nicht, ein Besuch lohnt dennoch. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Rund um Stuttgart gibt es im Sommer endlich wieder viele Möglichkeiten, Klassiker, Blockbuster aber auch Arthouse-Produktionen unter freiem Himmel zu genießen.















Der Sommer steht zwar erst in den Startlöchern, die Nächte werden aber schon wieder länger. Das ist die Zeit, in der in normalen Jahren Cineasten in großer Zahl in die Region ausgeschwärmt sind, um Filmklassiker, aktuelle Blockbuster, aber auch manche liebenswerte Rarität unter freiem Himmel zu erleben. Zuletzt war das Vergnügen aber durchaus getrübt. Nicht überall haben sich die Veranstalter nach der Zwangspause 2020 wieder entschieden, ein solches Freiluftspektakel zu organisieren.

Hoffen, dass Corona ein Einsehen hat

Jetzt ist es endlich wieder so weit. Wenn die aktuelle Corona-Welle den Organisatoren nicht doch noch in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung macht, wird es in diesem Jahr wieder etliche Open-Air-Kinoangebote in der Region Stuttgart geben. Sogar eines der traditionsreichsten Freiluftkinos, das Kino auf der Esslinger Burg, ist wieder dabei.

Zu entdecken gibt es dabei nicht nur spannende und witzige Filme, sondern auch manche pittoreske Veranstaltungsstätte. In Pforzheim war im September 2021 die Autobahn A 8 im Rahmen der Erweiterungsarbeiten auf sechs Spuren wegen des Abrisses einer Brücke gesperrt worden, deshalb konnten die Zuschauer beim bundesweit ersten Autobahn-Open-Air-Kino dabei sein.

Tolle Filme, attraktive Spielstätten

Aber auch im gewohnten Open-Air-Programm gibt es viele attraktive Spielstätten. Wer hat Lust auf bewegte Bilder unter freiem Himmel an einem lauen Sommerabend? Hier könnte es besonders schön werden: Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.