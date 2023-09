5 Die Gartenwirtschaft des Ratskellers im Jahr 1910. Foto: muse-o

Es soll Leute geben, die halten die Stuttgarter für verhockt. Das mag sein. Doch immerhin hocken die Stuttgarter draußen, solange das Wetter es erlaubt. Und das nicht erst seit Weindorf ist.











Link kopiert



Im Freien zu sitzen hat in Stuttgart Tradition. Gemeint ist an dieser Stelle nicht die schlimme Situation vor der Ausländerbehörde in der Eberhardstraße, sondern das vergnügliche Draußenhocken in der Freiluftgastronomie. Angesichts des schönen Spätsommerwetters und passend zum ausklingenden Weindorf-Open-Air darf an eine diesbezügliche Rechercheleistung des Museumsvereins Ost ( Muse-o) erinnert werden.