Kurz vor dem Saisonauftakt an diesem Sonntag hat der Esslinger Kreistag höhere Tarife für das Freilichtmuseum beschlossen. So viel müssen Familien jetzt zahlen.
Im Freilichtmuseum Beuren beginnt am Sonntag, 29. März, die neue Saison. Die Öfen werden angeheizt, im Backhaus steigt Rauch auf, das kleine Lädle öffnet und auch die Tiere erwarten die ersten Gäste. Die müssen für den Besuch jedoch tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr: Der Esslinger Kreistag hat drei Tage vor dem Saisonstart mit breiter Mehrheit neue Eintrittspreise beschlossen.