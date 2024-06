Erkrankung von Flo Weber: Konzert der Sportfreunde Stiller an diesem Freitag in Stuttgart abgesagt.

Die Sportfreunde Stiller kommen nicht raus zum Spielen. Nach dem Auftritt in Würzburg fällt nun auch ihr für heute, Freitag, 28. Juni, auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg in Stuttgart geplantes Konzert aus.

Der Grund dafür ist eine Erkrankung des Schlagzeugers Florian „Flo“ Weber. Ein neuer Termin, für den die bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten, ist bereits in Arbeit und wird schnellstmöglich bekannt gegeben.

Lesen Sie auch

Zweite Konzertabsage in Stuttgart in dieser Woche

Wer nach Alternativen sucht: Der Auftakt der „Persönlich“-Tournee der Band Pur am Viadukt in Bietigheim-Bissingen findet zwar an diesem Freitag statt. Allerdings sind die Tickets für das Konzert ausverkauft.

Es ist schon die zweite Konzertabsage in dieser Woche, die Musikfans in Stuttgart den Terminplan durcheinanderbringt. Auch der am Montag geplante Auftritt der Beatsteaks, deren neues Album „Please“ an diesem Freitag erscheint, im ausverkauften LKA/Longhorn war abgesagt worden, weil die Band von einem Grippevirus erwischt wurde. Auch hier ist ein Nachholtermin in Arbeit.

Aktualisierung: In einer ersten Fassung des Texts stand, dass Flo Weber der Sänger der Band ist. Doch obwohl er auch Gesangsparts bei den Songs der Sportfreunde Stiller übernimmt, ist er vor allem der Schlagzeuger der Band.