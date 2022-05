1 Zur Erinnerung: So war es auf der Freilichtbühne beim Konzert von Konstantin Wecker im Juni 2019. Foto: Lichtgut/J/Julian Rettig

Nichts wird so bleiben, wie es war. Wie oft hat man das gesagt vor der Pandemie? Nun, nicht überall trifft es zu, auf der Freilichtbühne auf dem Killesberg allerdings schon: Im Programm für diesen Sommer sucht man Dieter Thomas Kuhn vergebens. Die blondeste Föhnwelle des Schlagers hatte sonst verlässlich die Bühne ausverkauft, dieses Jahr allerdings macht der Tübinger Pause – vorerst zumindest.

Ein Känguru zu Gast

Dafür steht ein anderer Lokalmatador auf der Freilichtbühne. Und dies ist eine Premiere. Der gebürtige Stuttgarter Marc-Uwe Kling ist am 2. Juli mit seinem Programm „Qualityland 2.0, Känguru-Comics und der ganze Rest“ zu Gast. Als junger Kerl trat er des Öfteren in der Rosenau auf und hat auch nach seinem Erfolg mit seinem kommunistischen Känguru nicht vergessen, wer ihm einst den Weg geebnet hat. So ist Michael Drauz von der Rosenau nach 16 Jahren mal wieder mit einer Veranstaltung auf der Freilichtbühne. Mit hoffentlich besserem Wetter. Das letzte Mal, so erinnert er sich, war Land unter bei seinem Comedyabend. Aber wo ein Känguru ist, da muss es ja warm sein.

Patti Smith, Melissa Etheridge und Foreigner warten seit zwei Jahren auf ihre Auftritte auf dem Killesberg. 2020 schon sollten sie musizieren, nun ist es endlich so weit. Patti Smith kennt sich im Übrigen aus in Stuttgart, wusste Veranstalter Hans-Peter Haag zu erzählen. Sei sie doch mit dem mittlerweile verstorbenen Bauingenieur Jörg Schlaich verwandt und habe großes Interesse an der hiesigen Architektur.

Drohnen statt Feuerwerk

Zudem treten Pietro Lombardi, Jan Delay, Deine Freunde, Fury in the Slaughterhouse und Tash Sultana auf. Die Oper „Aida“ ist zu Gast. Den Abschluss macht am 10. September Christoph Sonntag, der Kleinkünstler zu einem gemeinsamen Auftritt einlädt. Und Großes im Sinn hat. Er träumt von einem Stuttgart im Zeichen der Kleinkunst, wo wie beim Fringe-Festival in Edinburgh überall in der Stadt Musiker, Comedians, Poeten und Artisten auftreten. Doch da ist es noch etwas hin. Erst einmal sind alle froh, dass Auftritte wieder möglich sind. Und am 9. Juli ein Lichterfest stattfinden kann. Das nach dem neuen Sponsor Stadtwerke Stuttgart Lichterfest heißen wird. Und eine Drohnenshow soll das Feuerwerk ersetzen. Da ist nun wahrlich alles anders nach der Pandemie.