Freilassung von Geiseln gefordert: Touristin in Heidelberg wegen Israel-T-Shirt angegriffen

In der Altstadt von Heidelberg wird eine Touristin angegriffen. Auslöser soll ihr T-Shirt sein, schätzt die Polizei. Darauf fordert sie die Freilassung der israelischen Geiseln.











In Heidelberg ist ein Ehepaar nach Angaben der Kriminalpolizei angegriffen worden, weil die Frau ein T-Shirt mit einem Davidstern und der Aufschrift „Bring them home now“ („Bringt sie jetzt nach Hause!“) trug. Ein bislang unbekannter junger Mann sei am Montag in der Altstadt auf die Touristin zugekommen, er habe sie am T-Shirt gepackt und aufgefordert, das Hemd auszuziehen. Die Frau wurde leicht am Oberkörper verletzt. Ihr Mann wurde ins Gesicht geschlagen, als er ihr zu Hilfe kommen wollte. Der Täter konnte laut Polizei entkommen, sein Begleiter steht laut Staatsanwaltschaft nicht unter Verdacht.