Nach Haft in Venezuela: Deutsche kehrt nach Hause zurück

1 Nach zweinhalb Jahren Haft in Venezuela kehrt eine Deutsche zurück nach Hause (Symbolbild). Foto: Christoph Schmidt/dpa/dpa-tmn

Zweieinhalb Jahre lang sitzt eine junge Deutsche in Venezuela in Haft. Ihr wird der Schmuggel von Marihuana vorgeworfen. Nach längeren diplomatischen Bemühungen kann sie nun ausreisen.











Berlin - Eine junge Deutsche ist nach intensiven diplomatischen Bemühungen nach mehr als zweieinhalb Jahren aus der Haft in Venezuela entlassen worden. Wie die Sprecherin der 30-Jährigen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, landete sie in München und wurde von ihren Eltern am Flughafen abgeholt.