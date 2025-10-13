Freilassung der Hamas-Geiseln: TV-Sender ändern Programm für Sondersendungen

Alle 20 noch lebenden Geiseln der Hamas sind freigekommen und wieder in Israel. Palästinenser aus israelischer Haft wurden ebenfalls entlassen. Die Ereignisse beschäftigen auch die deutschen TV-Sender, die für Sondersendungen Platz im Programm gemacht haben.
Nach der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von Geiseln und Gefangenen greifen die deutschen TV-Sender die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt auf. Ein Überblick über die geplanten Sondersendungen am Montag, den 13. Oktober.