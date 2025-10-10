Freilassung der Hamas-Geiseln: Diese Deutsch-Israelis sind noch im Gazastreifen

Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall sollen israelische Geiseln in Gazafrei kommen. Unter den von der Hamas Verschleppten sind auch sieben Deutsch-Israelis.
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel besteht die Hoffnung auf eine Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen schon in den nächsten Tagen. Unter den 47 Menschen, die bei dem Großangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt wurden, sind nach Angaben des israelischen Forums der Geiselfamilien auch sieben Deutsch-Israelis. Zwei von ihnen wurden von der israelischen Armee für tot erklärt, das Schicksal einer Geisel ist ungeklärt, vier weitere sind vermutlich noch am Leben: