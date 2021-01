Freikirche in Nordrhein-Westfalen

1 Die Polizei hat einen Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmern in Herford aufgelöst (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer Messe am Samstagabend haben 100 Gläubige einer Freikirche in Ostwestfalen keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und gesungen Die Polizei löste die Veranstaltung auf.

Herford - In einer Freikirche im ostwestfälischen Herford hat die Polizei mitten in der Corona-Pandemie einen Gottesdienst am Samstagabend mit mehr als 100 Teilnehmern aufgelöst.

Dabei trugen die Gläubigen keine Mund-Nasen-Bedeckung und sangen, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Die Gäste und den Veranstalter erwarteten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie, hieß es.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.