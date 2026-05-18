Ein Zwölfjähriger stirbt auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall. Für das Gericht kein tragischer Fahrfehler, sondern Mord. Ein 18-Jähriger muss nun einige Jahre in Haft.
Niedernhall/Heilbronn - Nach dem Tod eines zwölfjährigen Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall ist ein 18-Jähriger wegen Mordes verurteilt worden. Das Gericht verhängte in Heilbronn eine Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Zudem wird dem Heranwachsenden seine Fahrerlaubnis entzogen. "Das Geschehen als solches ist unbegreiflich", sagte der Richter.