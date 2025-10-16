Freiheit auf Kaution abgelehnt: Alle unter einem Dach-Star Darius McCrary bleibt in Haft

Darius McCrary muss weiterhin im Gefängnis bleiben. Ihm wurde eine Freilassung auf Kaution abgesprochen. Der "Alle unter einem Dach"-Star sitzt in San Diego in Haft, nachdem die US-Grenzschutzbehörde ihn wegen festgenommen hatte. Es geht um angeblich ausstehende Unterhaltszahlungen.

Schauspieler Darius McCrary (49) darf das Gefängnis in San Diego vorerst nicht verlassen. Beim letzten Gerichtstermin sprach dem "Alle unter einem Dach"-Star der Richter eine Freilassung auf Kaution ab, wie das "People"-Magazin berichtet. Das Gericht kam mit der Staatsanwaltschaft überein, dass beim Schauspieler akute Fluchtgefahr bestehe.

Vor zehn Tagen wurde Darius McCrary an der amerikanisch/mexikanischen Grenze von der US-Grenzpolizei bei der Einreise in die USA festgenommen. Grund war ein ausstehender Haftbefehl aus dem Bundesstaat Michigan. Demnach blieb McCrary offenbar einem Gerichtstermin fern, bei dem es um mutmaßlich nicht gezahlten Unterhalt für seine Tochter ging. Nun soll er innerhalb von 30 Tagen nach Michigan ausgeliefert werden. Am 14. November sei ein Gerichtstermin anberaumt worden sein.

McCrary "versehentlich nach Mexiko eingereist"?

Bei der gestrigen Anhörung erklärte die Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal, McCrarys Agent habe behauptet, er sei im mexikanischen Tijuana, um sich Immobilien anzusehen, berichtete die lokale Nachrichtenagentur ABC10 News aus San Diego. McCrarys Pflichtverteidiger behauptete jedoch, er war dort, um mit einer Wohltätigkeitsorganisation Häuser für Obdachlose zu bauen.

McCrarys Sprecherin Ann Barlow beteuerte gegenüber "People", dass bei ihm keine Fluchtgefahr bestehe, da er keine Verbindungen zu Tijuana habe. Sie sagte, er sei versehentlich nach Mexiko eingereist, weil es eine Verwechslung darüber gegeben habe, wo er sich mit der Wohltätigkeitsorganisation treffe.

Rosenkrieg mit Ex-Frau führte zu Haftbefehl

Wegen eines unerbittlichen Scheidungsstreits hatte McCrary bereits zuvor rechtliche Probleme. Seine Ex-Frau Tammy Brawner (39) reichte 2017 die Scheidung ein, die 2019 vollzogen wurde. Für die gemeinsame Tochter Zoey (9) sollte der Schauspieler laut Berichten danach rund 1300 US-Dollar (etwa 1100 Euro) monatlichen Kindesunterhalt zahlen. Die Mutter erhielt das alleinige Sorgerecht. Er durfte seine Tochter einmal pro Woche während sechs Stunden professionell überwacht besuchen, mit der Aussicht auf Lockerung der Beschränkungen. McCrary musste sich weiter zu zwölf Monaten Anti-Drogen- und Gewalt-Kursen verpflichten.

Darius McCrary begann seine Karriere schon als Kind. 1987 war er bereits in dem Film "Big Shots - 2 Kids gegen die Unterwelt" zu sehen. Er ist vor allem für seine Rolle als Eddie Winslow in der erfolgreichen Sitcom "Alle unter einem Dach" bekannt, die von 1989 bis 1998 lief. Später hatte der Schauspieler, der auch als Sänger und Produzent tätig ist, zudem Auftritte in "John Carpenter's Vampires: Los Muertos", "Saw VI" oder in den Serien "Schatten der Leidenschaft" und "Anger Management".