Freiheit auf Kaution abgelehnt: Alle unter einem Dach-Star Darius McCrary bleibt in Haft

Darius McCrary muss weiterhin im Gefängnis bleiben. Ihm wurde eine Freilassung auf Kaution abgesprochen. Der "Alle unter einem Dach"-Star sitzt in San Diego in Haft, nachdem die US-Grenzschutzbehörde ihn wegen festgenommen hatte. Es geht um angeblich ausstehende Unterhaltszahlungen.
Schauspieler Darius McCrary (49) darf das Gefängnis in San Diego vorerst nicht verlassen. Beim letzten Gerichtstermin sprach dem "Alle unter einem Dach"-Star der Richter eine Freilassung auf Kaution ab, wie das "People"-Magazin berichtet. Das Gericht kam mit der Staatsanwaltschaft überein, dass beim Schauspieler akute Fluchtgefahr bestehe.