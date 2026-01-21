Freihandelsabkommen: Europaparlament stimmt für EuGH-Prüfung von Mercosur-Deal

1 Das Europäische Parlament hat beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Das Europäische Parlament hat beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit Ländern des südamerikanischen Mercosur-Staatenbunds vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für einen entsprechenden Antrag.











