Freihandel: EU-Freihandelszone mit Südamerika tritt in Kraft

Über 25 Jahre wurde verhandelt, nun sollen zwischen Europa und den Mercosur-Staaten Zölle abgebaut werden. Firmen hoffen auf neue Märkte, Bauern sehen den Vertrag kritisch.
Am Ende herrscht eine überraschende Ruhe. Keine wilden Bauernproteste im Europaviertel von Brüssel, keine brennenden Reifen in den Straßen, keine Misthaufen vor dem Eingang zum EU-Parlament. Selbst Frankreichs rauflustige Landwirte zeigen sich ungewohnt handzahm - dabei tritt am 1. Mai das ihnen verhasste Mercosur-Abkommen in Kraft.