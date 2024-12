Freigabe für Zugstrecke: Es ist fix: S-Bahn fährt wieder von Marbach nach Backnang

1 Zwischen Marbach und Backnang sind zuletzt nur Busse, aber keine Bahnen unterwegs gewesen. Foto: Archiv (Simon Granville)

Nach schweren Unwetterschäden pendelten monatelang keine S-Bahnen zwischen den beiden Kommunen. Das ändert sich ab Sonntag, 15. Dezember. Allerdings mit Einschränkungen.











Link kopiert



Am Stuttgarter Hauptbahnhof war noch Anfang der Woche zu lesen, dass die Linie S4 bis auf Weiteres nicht zwischen Marbach und Backnang pendele. Man hätte also auf den Gedanken kommen können, dass die Bahn ihrer Ankündigung keine Taten folgen lässt und der S-Bahn-Verkehr auf diesem Teilstück am Sonntag, 15. Dezember, doch nicht wieder aufgenommen wird. Ein Sprecher des Konzerns beruhigt aber, versichert, dass die S4 nach einer monatelangen Zwangspause wie geplant von Marbach nach Backnang rollen werde.