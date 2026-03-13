Freie Waldorfschule Engelberg: Boris Palmer kehrt an seine frühere Schule zurück
Griff für Duz-Freund Cem Özdemir aktiv in den Landtagswahlkampf ein: Boris Palmer beschränkt seinen Aktionsradius nicht nur aufs Tübinger Rathaus. Foto: IMAGO/Ulmer II

Beim Jubiläum des Freundeskreises ehemaliger Schüler und Lehrer erwartet die Freie Waldorfschule Engelberg an diesem Samstag einen prominenten Gast.

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und nach dem Sieg des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir bei der Landtagswahl in aller Munde, kommt am Samstag in seine alte Heimat. Bei der Jubiläumsfeier des Freundeskreises ehemaliger Schüler, Lehrer und Eltern der Freien Waldorfschule Engelberg wird der als streitbarer Geist bekannte Politiker als prominenter Gast einer Podiumsdiskussion erwartet. Palmer war selbst Schüler der Bildungseinrichtung bei Winterbach.

 

Die Jubiläumsfeier findet im Großen Saal der Waldorfschule statt und bietet ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Diskussionen, Kunst und Kultur. Bereits ab 15 Uhr öffnet im Musiksaal eine Kunstausstellung mit Werken von Sibylle Bross, Aurel Mothes und Christoph Traub. Um 16 Uhr folgen Impulsreferate und eine Podiumsdiskussion, an der neben Boris Palmer auch Sibylle Bross, Freimuth Hessenbruch, Thomas Jorberg, Stefan Möhner und Aurel Mothes teilnehmen. Die Gesprächsrunde beleuchtet sowohl historische Entwicklungen als auch aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Schule.

Nach einem Abendimbiss beginnt um 19:30 Uhr das künstlerische Abendprogramm. Mitwirkende sind Jonathan Reinelt, Tara Missale, Emma Missale und Martin Pillwein, Uwe Friedemann, Anna Meipariani sowie das Florian King-Duo (Jazz). Der Förderverein versucht seit drei Jahrzehnten ehemalige Schüler, Lehrkräfte und Eltern zu verbinden, die Traditionen der Freien Waldorfschule lebendig zu halten und Impulse für eine erfolgreiche Zukunft der Schule zu setzen.

 