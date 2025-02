1 In einem Schloss, im eigenen Garten, im Wald oder am Strand - einer freien Trauung sind kaum Grenzen gesetzt. Foto: Shutterstock/Rasputin Viktor

Wer nicht kirchlich heiraten möchte oder kann, sich aber trotzdem eine romantische Hochzeit abseits des Standesamtes wünscht, kann sich in einer freien Zeremonie trauen lassen.

Große Liebe und große Gefühle. Eine Trauung muss nicht zwingend in einer Kirche stattfinden und von einem Pfarrer vollzogen werden. Und doch muss sie nicht ausschließlich im Standesamt stattfinden. Wer sich eine gefühlvolle und persönliche Trauzeremonie wünscht, kann eine freie Trauung in Erwägung ziehen. Was genau eine freie Trauung ist, ob man durch sie tatsächlich verheiratet ist und was eine solche Zeremonie kostet, gibt es hier im Überblick.

Was ist eine freie Trauung?

Die freie Trauung ist, wie der Name schon sagt, vor allem „frei“. Paare sind hier nicht an bestimmte Zeremonien oder Regeln gebunden und können frei entscheiden, wie ihre Trauung aussehen soll. So wird jede Trauung zu einem individuellen Erlebnis. Ob eine Heirat außerhalb der Kirche, der Bund fürs Leben eines gleichgeschlechtlichen Paares oder eine Erneuerung des Eheversprechens – eine freie Trauung ist für viele eine Möglichkeit. Das Beste daran ist: Man ist bei einer freien Trauung nicht an eine bestimmte Location gebunden, denn die Zeremonie kann überall stattfinden – auch im Freien, wenn das Paar sich das wünscht.

Ist man nach einer freien Trauung richtig verheiratet?

Wer sich ausschließlich frei trauen lässt, ist noch nicht rechtskräftig verheiratet. Dafür muss man sich standesamtlich trauen lassen.

Was kostet eine freie Trauung?

Die Preise für eine freie Trauung, die von einem professionellen Trauredner begleitet wird, variieren stark. Hier spielt vor allem die Erfahrung des gewählten Trauredners eine Rolle. In der Regel liegen die Preise zwischen knapp 1000 und knapp 3000 Euro.

Wer traut das Brautpaar bei einer freien Trauung?

Die Hochzeitszeremonien werden von Traurednern geleitet. Sie sind das Pendant zum Pfarrer bei kirchlichen Trauungen. Trauredner führen die Zeremonie, erzählen die Liebesgeschichte des Brautpaares und leiten Traurituale. Hierbei können sie auf individuelle Wünsche und Vorstellungen des Brautpaares eingehen, emotionale sowie lustige Momente schaffen und machen die Trauung zum schönsten Moment des Tages.

