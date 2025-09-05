Freie Tage während Periode: Was das Rathaus Stuttgart zu Menstruationsurlaub für seine Beschäftigten sagt

Extra freie Tage für Beschäftigte der Stadt während der Periode? Wir haben im Stuttgarter Rathaus nachgehakt, was es von Menstruationsurlaub hält.
Geht es nach der Linken-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat, sollen „alle menstruierenden Beschäftigte der Stadt“ künftig bei starken Regelschmerzen entlastet werden – und zwar mit einem Anspruch auf bis zu drei Tage bezahlten Menstruationsurlaub, ohne Attest. Viele andere Fraktionen haben der Forderung bereits eine Absage erteilt. Nun hat auf Anfrage unserer Zeitung auch die Stadt reagiert.