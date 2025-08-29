Freie Tage während der Periode: Was Stuttgarter Gemeinderäte von Menstruationsurlaub halten

Menstruationsurlaub für Beschäftigte der Stadt Stuttgart? Das Linksbündnis hat dies beantragt. Wir haben gefragt, wie die anderen Fraktionen im Gemeinderat dazu stehen.
Millionen Frauen kennen es: Einmal im Monat beginnt die Leidenszeit – immer, wenn sie ihre Tage haben. Bei vielen ist die Periode so schmerzhaft, dass sie sich mit Hilfe von Tabletten durch den Arbeitstag quälen, früher nach Hause gehen müssen oder ganz ausfallen. Wären somit freie Tage während der Menstruation sinnvoll? Nach Ansicht der Stuttgarter Fraktion „Die Linke SÖS Plus“ durchaus. Könnte die Stadt als Arbeitgeber sogar Vorreiter für ganz Deutschland werden?